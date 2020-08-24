‘Kız Kardeşler’e sinema yazarlarından 8 ödül

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:13

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen 2019 yılı Türkiye Sineması'nın 'En İyileri', bu yıl salgın nedeniyle çevrimiçi yapılan ödül töreninde açıklandı.

Tuğrul Tülek’in sunuculuğunda gerçekleşen çevrimiçi törende “Kız kardeşler” 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' dahil toplam 8 ödül kazandı. Kız kardeşler’i iki ödülle Serhat Karaaslan’ın ilk uzun metraj çalışması “Görülmüştür” izledi.

Bu yılın ödülleri şöyle sıralandı:

EN İYİ FİLM: “Kız Kardeşler”

EN İYİ YÖNETMEN: Emin Alper / “Kız Kardeşler”

EN İYİ SENARYO: Emin Alper / “Kız Kardeşler”

EN İYİ KADIN OYUNCU: Damla Sönmez / “Sibel”

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Alican Yücesoy / “Küçük Şeyler”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Füsun Demirel / “Görülmüştür”

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Kubilay Tunçer / “Kız Kardeşler”

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ: Emre Erkmen / “Kız Kardeşler”

EN İYİ MÜZİK: Giorgos Papaioannou ve Nikos Papaioannou / “Kız Kardeşler”

EN İYİ KURGU: Çiçek Kahraman / “Kız Kardeşler”

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ: Osman Çankırılı / “Kız Kardeşler”

AHMET ULUÇAY EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ: “Görülmüştür”

GİOVANNİ SCOGNAMİLLO FANTASTİK FİLM ÖDÜLÜ: “Cadı Üçlemesi: 13+” – Ceylan Özgün Özçelik

UZUN METRAJ BELGESEL ÖDÜLÜ: “Kraliçe Lear” – Pelin Esmer

KISA/ORTA METRAJ BELGESEL ÖDÜLÜ: “Gulyabani” – Gürcan Keltek

KISA FİLM ÖDÜLÜ: “Ablam” – Burcu Aykar

EN İYİ YABANCI FİLM: “Parazit” – Bir Film (ithalatçı)

ONUR ÖDÜLLERİ: Zuhal Olcay, Thomas Balkenhol

EMEK ÖDÜLLERİ: Coşkun Aral, Mimar Sinan Sinema Tv Merkezi kurucusu Sami Şekeroğlu, mezun ve öğrencileri adına da Prof. Alev İdrisoğlu ve Prof. Asiye Korkmaz



