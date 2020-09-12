Kızarmış kırmızı et kalp hastalığı tehlikesini artırıyor

12 Eylül 2020 Cumartesi, 15:39

Gyeongsang Ulusal Üniversitesi ile ortaklaşa şekilde yürütülen çalışmada, kırmızı ve işlenmiş et tüketmenin; kalp hastalığı, inme ve diyabet komplikasyonları tehlikesini artırabilen bir protein içerdiği bulundu.

Araştırmanın, bu gibi dejeneratif hastalık tehlikesi altında olan kişiler için beslenme yönünden önemli bilgiler sunduğunu söyleyen GAÜ araştırmacısı Dr. Permal Deo şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı et; ızgara, fırında veya tavada kızartma gibi yüksek sıcaklıklarda kavrulduğu zaman, ileri glikasyon son ürünleri (veya AGE) şeklinde adlandırılan bileşenler meydana geliyor. Bunlar tüketildiği zaman vücudunuzda birikebiliyor ve normal hücre işlevlerine müdahale edebiliyorlar. Yüksek AGE’li besinleri tüketmek, günlük toplam AGE alımını yüzde 25 oranında artırabiliyor. Daha yüksek seviyeler ise damar ve kalp kası sertleşmesine, iltihaplanmaya ve oksidatif strese katkıda bulunuyor. Tüm bunlar, yıkıcı bir hastalığın işareti."

Nutrients bülteninde yayımlanan çalışmada, iki beslenme şeklinin etkileri test edildi. Bunlardan biri kırmızı et ve işlenmiş tahıllar bakımından zenginken, diğeri ise tam tahıllar, süt ürünleri, kabuklu yemişler ile bakliyat bakımından zengin ve ayrıca buhar, kaynatma, kısık ateşte pişirme ve kaynatma yöntemleriyle pişirilen beyaz et içerdi.

Araştırmada, kırmızı et bakımından zengin beslenmenin, kandaki AGE seviyelerini önemli oranda artırdığını bulundu. Bu durum, kırmızı etin hastalık ilerleyişine katkıda bulunabileceğini gösterdi.

Büyük oranda önlenebilir olan kalp damar hastalıkları, küresel ölçekte birinci ölüm sebebi.

Kaynak: popsci.com