Kızı şeyhin istismarına uğrayan baba: Tehdit ediliyorum

15 Eylül 2020 Salı, 22:27

Gürkan Hacır ile Şimdiki Zaman Siyaset programına konuk olan F.A., tehdit aldığı için evinin önünde polislerin beklediğini söyledi.

F.A. şunları söyledi:

Fatih Nurullah ile 15 yıl önce tanıştım. Tesisatçı olarak onların işlerini yapıyordum. Öyle tanıştım.

Gürkan Hacır: Tarikata nasıl dahil oldunuz?

F.A: Kasımpaşa’da bir yer vardı. Buraya çoluk çocuk katılıyorduk. Herkes aile olarak katılıyordum biz de böyle katılıyorduk. Nişanlı olduğum süreçte gidiyordum. Evlendiğimde de eşimle. Birlikte gitmeye devam ettim.

Gürkan Hacır: Kalabalık bir tarikat mı?

F.A: Her hafta Kasımpaşa’daki toplantılara Perşembe gün en az 1000 kişi katılırdı. Ama Türkiye’nin çok yerinde var. Biz cahilliğimizin bedelini öz çocuğumuzla ödedik. Şimdi bana ihanet ettiğimi söylüyor. Ama ben ihanet etmedim. Koruma talep ettim. Evimin önünde 6 polis bekliyor. Bize tehdit geldi. Bize büyü mü yapıldı bilmiyorum.

F.A: Başka çocukların da istismara uğradığı söyleniyor. Ama ben gözümle görmediğim için bir şey diyemem.

F.A: Fatih Nurullah'ın oğlu beni aradı. 'Babama büyü yaptılar. Bu suçu böyle işledi' dedi. Arkasındaki kitleyi böyle inandırdılar. Şeyh beni arayıp bir hata yaptığını söyledi. Bana Hz. Ebubekir olmayı vaat etti.

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk mahallesinde yaşayan ve kendini Uşşaki tarikatı lideri olarak tanıtan Fatih Nurullah, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.