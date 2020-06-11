Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Sivas'ta serinlemek amacı ile Kızılırmak'a giren ve yaşları 12-14 arasında değişen 3 çocuk ve 1 yetişkin suda kayboldu. Polis ve jandarmanın kıyıda arama yaparak destek verdiği AFAD ekipleri, 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Çocukların cansız bedeni su kenarına çıkarıldığında, aileler gözyaşları döktü.
Olay, kent merkezine bağlı Kızılkavraz köyü yakınlarında meydana geldi. İlk ulaşılan bilgilere köyde 12-14 yaş grubundaki 3 çocuk ile 1 yetişkin öğle saatlerinde serinlemek amacı ile köy yakınlarından geçen Kızılırmak Nehri'ne gitti.
Burada suya girdikleri sanılan çocuklar ve yetişkin bir daha çıkamadı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Suya girenlerin kıyafetleri ırmak kenarında bulundu. Olay yerine gelen aileleri de büyük panik yaşadı. Bölgede arama çalışması başlatıldı.
3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Polis ve jandarmanın kıyıda arama yaparak destek verdiği AFAD ekipleri, kayıplardan 3'ünün cansız bedenine ulaştı. Çocukların cansız bedeni su kenarına çıkarıldığında, aileler gözyaşları döktü. 1 kişisiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
KAYIP SANILAN KİŞİ, POLİSE GİTMİŞ
Suda kaybolduğu sanılan ve çocukları kurtarmak için peşlerinden nehre girdiği değerlendirilen kişinin ise korkarak olay yerinden kaçtığı ve polis ekiplerine sığındığı öğrenildi. 3 çocuğun cansız bedenine ulaşılmasıyla bölgede arama çalışmaları tamamlandı.
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