Kızılordu Korosu'ndan Haluk Levent paylaşımı
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran şarkıcı Haluk Levent’e, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu 'geçmiş olsun' mesajı gönderdi.
Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PCR testinin pozitif çıktığını söylemişti. Levent, yayınladığı videoda "Doktor iki kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben neyi hafif atlatıyorum onu da bilmiyorum, dediğim gibi değişen bir şey yok. Ama yine de birkaç konserlerim var onlar ertelenecek" demişti.
Gitmeyi planladığı 'Rus Kızılordu ile Cumhuriyet Marşları' provasına koronavirüse yakalanması nedeniyle katılamayan Levent’e, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu tarafından “Geçmiş olsun” mesajı iletildi.
Covid olduğumdan dolayı “Rus Kılızordu ile Cumhuriyet Marşları” provasına gidememiştim.— Haluk Levent (@haluklevent) September 2, 2021
Prova bensiz yapıldı şimdilik.
Geçmiş olsun dileklerini yollamışlar.
Birisini sizinle paylaşmak istedim ?? pic.twitter.com/ab6QmgMGev
Koro tarafından çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı:
“Covid olduğumdan dolayı ‘Rus Kılızordu ile Cumhuriyet Marşları’ provasına gidememiştim. Prova bensiz yapıldı şimdilik. Geçmiş olsun dileklerini yollamışlar. Birisini sizinle paylaşmak istedim.”
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