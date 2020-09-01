'Kızım Gibi Kokuyorsun' filmine Amerika'dan ödül

01 Eylül 2020 Salı, 17:49

"Kızım Gibi Kokuyorsun" filmi 21-30 Ağustos'ta Los Angeles'da Kuzey Amerika prömiyerini gerçekleştirdi.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Olgun Özdemir'in üstlendiği film, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Method Uluslararası Film Festivali'nde yabancı Dalda En İyi Film ödülüne değer görüldü.

Covid-19 nedeniyle Los Angeles'a gidemeyen film ekibinin ödülü, temsilen Los Angeles'da yaşayan yazar Melodi Baç'a verildi.

Çekimleri Türkiye ve Fransa'da gerçekleştirilen filmin başrollerinde; Clémence Verniau, Çağlar Ertuğrul, Deniz Arna, Şerif Sezer, Muhammed Cangören ve Tolga Güleç yer alıyor.



Film, 2016 Nice saldırısı sırasında ailesini kaybeden Beatrice'in (Clemence Verniau), babasının vasiyeti üzerine cenazeleri yıllar önce göç etmek durumunda kaldıkları Hatay'ın Samandağ ilçesinin Vakıflı köyüne götürmek için yola çıkmasını ve bu süreçte tanıştığı Suriyeli Hevi (Yılşen Özdemir) ve gurbetçi İbrahim (Çağlar Ertuğrul) ile yaşadıklarına odaklanıyor.

