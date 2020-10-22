Babası tarafından istismara uğradığı iddia edilen kızın teyzesi: "Çocuğa inanmak yerine annesini öldüren adama inandılar"

22 Ekim 2020 Perşembe, 18:09

Döndü Şengül, 3 Ocak 2019’da Şükrü Şengül’ün öz kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle eşinden şikayetçi oldu. Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘cinsel istismar’ suçundan dava açılan Şükrü Şengül hakkında, uzaklaştırma kararı verildi. Ölüm tehditlerinde bulunan Şükrü Şengül, 18 Şubat 2019’da, kızını okula bırakan Döndü Şengül’ü takip ederek, öldürdü. ‘Eşe karşı kasten öldürme suçundan’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Şükrü Şengül, cinsel istismar vakasından da 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Şükrü Şengül’ün avukatları kararı üst mahkemeye taşıdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi’nde önceki gün görülen davada mahkeme heyeti, “çocuğun bekâreti bozulmadı” gerekçesiyle kararı bozarak Şükrü Şengül’ün beraat kararı verdi.

‘BEKARET ÖLÇÜT DEĞİLDİR’

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına davayı takip eden Avukat Müjde Tozbey Erden, beraat kararına tepki göstererek şöyle konuştu: “Döndü, kızını istismar eden erkeği şikayet ettiği için öldürüldü. Duruşmada mağdur küçük ifadesi alınmış olmasına rağmen tekrar ifadeye zorlandı. Çocuğun ifadeye zorlanması tramvatize edicidir ve hukuka aykırıdır. Beraat kararına temel gerekçe ise çocuğun bekâretinin bozulmaması. Çocuğun cinsel istismarı çocuğa yönelik her tür cinsel eylem, söz ve davranışı içeren bir suçtur. Bekâret bir ölçüt değildir. Üye hakim ihsas-ı reyde bulunmuş ve sanığın suçsuz olduğu ve boşu boşuna suçlandığı yönündeki kanaatini duruşmada paylaşmıştır. Beraat kararının duruşmadan önce verildiği açıktır. Dernek olarak dosyanın peşini bırakmayacağımızı; her tür itiraz yoluna başvuracağımızı ve heyet ile üye hakimler konusundaki şikayet haklarımızı kullanacağız.”

‘ADALETE GÜVENDİK AMA BOŞUNA’

Döndü Şengül’ün ablası Hamide Evren ise karara “Adalete güvendik ama boşuna. Biz, canımızı kaybettik. Kız kardeşim kızını o adamdan kurtarmaya çalışırken öldürüldü. Beraat kararıyla onun mücadelesine ihanet edildi. Annesi öldürülen küçük bir kız nasıl yalan söyleyebilir? Defalarca babam tarafından istismar edildiğini söyleyen kıza hakim inanmıyor. İstismar için illa bekâretin mi bozulması gerekiyor? Kız zaten annesinin ölümünden kendisini sorumlu tutuyor. Kızın psikolojisi çok bozuldu, intihara meyili var. Bu karardan sonra onu hiçbir psikolog ve ilaç toparlayamaz. Yanlış karar aldınız diye bu kızın annesi öldürüldü, şimdi de küçük kızın peşindesiniz” ifadeleriyle tepki gösterdi.