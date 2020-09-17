Kızlarını istismar ettiği iddia edilen babaya tahliye

17 Eylül 2020 Perşembe, 05:00

Mersin’de, 3 kızını senelerce istismar ettiği ortaya çıkan ve tutuklu yargılanan S.D., Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tahliye edildi. Sanığın tutuksuz yargılanacak olmasına tepki gösteren Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, sanık yakınlarının, mağdur kız kardeşleri ve eşlerini tehdit ettiğini belirterek “Bu tutuksuz yargılama kamu vicdanına atılmış büyük bir yaradır. Bu aileler güvende olmayacaklar” dedi.

H.G. (34), S.D. (30) ve S.D., (28) adlı kardeşler, babaları S.D. tarafından cinsel istismara uğradıklarını yıllar sonra açıklama cesareti bulmuş ve açılan dava sonucunda baba S.D. tutuklanmıştı.

TAHLİYEYE TEPKİ

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında, sanığın tahliye edilmesi ve tutuksuz yargılanması yönünde karar çıktı. Mahkeme, bir sonraki duruşmayı da 11 Kasım’a bıraktı. 5 yaşından 19 yaşına kadar babasının istismarına uğradığını iddia eden H.G., tahliye kararına tepki göstererek “Sahte şahitler bulmuşlar. O adam tutukluyken bile bizleri tehdit ediyordu. Şimdi bir zafer kazanmış gibi dışarı çıkacak ve korkusuz bir şekilde bizlere saldıracak. Yıllar sonra adalet yerini bulsun, yaşadığımız kötü günleri başka hiçbir kadın yaşamasın diye adalete başvurduk. Ama nafile. Tecavüzcüyü serbest bırakarak, yarım bıraktığı işi tamamlamasını mı istiyorsunuz? Ne benim, ne kız kardeşlerimin can güvenliği var. Kardeşlerimi ve beni öldürmediği için mi bu adam serbest bırakıldı?” dedi.