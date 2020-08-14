KKKA aşısı, eylül ayında insanlar üzerinde denenecek
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı geliştirilen aşı eylül ayı içerisinde gönüllüler üzerinde denenecek.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı geliştirilen aşının eylül ayı içerisinde gönüllüler üzerinde denemesinin yapılacağını söyledi.
Rektör, aşı çalışmalarına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Aşı çalışmaları zaten başlamıştı. Amerika’da maymunlar üzerinde denemeler yapıldı. Eylül itibarıyla İsviçre’de insanlar üzerinde denemeler yapılacak, 20 gönüllü üzerinde. Biz bunun Sivas’ta olması için şu anda uğraşıyoruz. 11 farklı ülkeden 13 araştırma merkezinin katılımıyla bu aşılar yapıldı. Bizim de burada araştırma merkezimiz bu işe katıldı. 2017 yılında destek vermiştik ve şükürler olsun sonucunu alacağız.”
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