KKTC Covid-19 önlemleri kapsamında tam kapanmaya gidiyor

26 Ocak 2021 Salı, 17:23

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler aldı. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında Girne ve Lefkoşa kentlerinde tam kapanmaya gidildi. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersan Saner, “Girne ilçesinde 27 Ocak – 10 Şubat tarihleri arasında, Lefkoşa ilçesinde ise 27 Ocak - 3 Şubat 2021 tarihine kadar tüm faaliyetler durduruldu” dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yüz yüze eğitim ile devlet dairelerinde çalışmaların durdurulduğunu açıklayan Başbakan Saner, temel ihtiyaçları karşılayan işletmeler ve tedarikçilerin yasağın dışında kaldığını belirtti. Lefkoşa ve Girne’ye diğer ilçelerden girişlerin durdurulduğunu kaydeden Başbakan Saner, diğer bölgelerdeki sokağa çıkma yasağının da saat 20:00’a çekildiğini söyledi. Nüfusu yaklaşık 385 bin olan ülkede Kovid-19 nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.