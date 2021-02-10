Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Kıbrıs açıklaması
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ortak açıklamalarda bulundu. Oktay, "KKTC'yi yalnız bırakmamızı kimse beklemesin. Ada’da rüştünü kanıtlamış iki ayrı halk, demokrasi ve devlet vardır" ifadesini kullandı. Tatar ise, "Türkiye Cumhuriyeti'yle bu gelinen aşamada tamamıyla uyum içerisinde olduklarını" belirtti.
Ersin Tatar ve Oktay çalışma ziyaretinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Fuat Oktay, "Biz Kıbrıs konusunda çözüm iradesinin yanında, haksızlığın karşısındayız. Türk tarafı adil, kalıcı çözümden yana" dedi.
Oktay, artık gerçeklerle yüzleşme vaktinin geldiğini belirterek, "KKTC'yi yalnız bırakmamızı kimse beklemesin. Ada'da rüştünü kanıtlamış iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet vardır" diye konuştu.
Artık zamanın ve toplumun ruhundan uzak bir şekilde, federasyon temelinde müzakere etmenin Kıbrıs halkına zaman kaybettirmekten başka bir şeye yaramayacağının altını çizen Oktay, "İki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu yoktur, bu konuda netiz. Çözüm için egemen eşitliğe dayanan, iki devletli çözüm müzakere edilmelidir" dedi.
TATAR: “5+1 TOPLANTISI GAYRİ RESMİ OLACAK”
Kıbrıs konusu bağlamında cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yoğun bir dönemin başladığına işaret eden Tatar, çeşitli yabancı misyon şefleri ve diğer makamlarla sürekli görüşme içerisinde olduklarını belirtti.
Tatar, martın sonuna doğru 5+1 toplantısının düzenleneceği yönünde haberler aldıklarını aktararak, toplantının gayri resmi olacağını söyledi.
Toplantıda, Kıbrıs konusu bağlamında düşüncelerini ifade etme fırsatını bulacaklarını vurgulayan Tatar, "Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki; biz, Türkiye Cumhuriyeti'yle bu gelinen aşamada tamamıyla uyum içerisinde, yüzde yüz fikir birliğiyle aynı noktadayız" ifadesini kullandı.
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