KKTC'den BMGK'ya 'Kapalı Maraş' tepkisi
KKTC Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın 'Kapalı Maraş' açıklamasına tepki gösterdi.
KKTC Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, BMGK'nın Kapalı Maraş konusunda yaptığı açıklamanın Güney Kıbrıs Rum yönetimi'nin iddialarına dayandığını söyledi.
'MESNETSİZ İDDİALAR'
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "BMGK'nin, Kapalı Maraş'ın 'tekrar iskana açılmasına' ilişkin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama yapması üzücüdür" ifadeleri kullanıldı.
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