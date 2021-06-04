KKTC ve GKRY arasındaki sınır kapıları yeniden açıldı

04 Haziran 2021 Cuma, 10:59

KKTC ve Güney Kıbrıs arasında yer alan ve 180 km'lik sınır boyunca konumlanan 9 kontrol noktası yeniden yurttaşların kullanımına açıldı.

Kontrol noktalarından geçiş için son yedi gün içerisinde alınmış negatif PCR ya da antijen testi gerekecek. İki taraftan da bilim insanları her iki haftada bir durumu yeniden değerlendirecekler.

KKTC’den GKRY’ye yalnızca Kıbrıslı Türk ve Rumlar, Avrupa Birliği vatandaşları, GKRY’de ikamet izni olan İngilizler, Rum tarafından ise vizesi olan 3. ülke vatandaşları ve Schengen vizesi olanlar geçiş yapabilecek.

Reuters/İHA