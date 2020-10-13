KKTC'de kriz senaryoları ağırlık kazanıyor

13 Ekim 2020 Salı, 02:00

Tatar’ın yüzde 32.34, Akıncı’nın ise yüzde 29.84 oranında oy aldığı ilk tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en büyük yenilgiyi Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi adayı Kudret Özersay aldı. Bir önceki seçimde yüzde 21’in üzerinde oy alan Özersay’ın bu kez yüzde 5.74’e gerilemesi, siyasi yaşamını ve partisinin geleceğini de tartışılır hale getirdi. Özersay’ın hafta sonuna kadar siyasi bırakıp, akademisyenliğe dönebileceği belirtiliyor.

Bir başka yenilgiyi ise daha çok Türkiye kökenli göçmenlerin oluşturduğu Yeniden Doğuş Partisi’nin adayı Erhan Arıklı aldı. Kampanya sürecinde ısrarla ikinci tura kalacağını söyleyen Arıklı’nın yüzde 5.36 oranında oy almasının ardından parti liderliğinden istifa edebileceği haberleri gündeme yansıdı.

Şimdi herkes ikinci turda kimin kazanacağını soruyor. Gezici’nin tahminleri, Tatar’ın yüzde 54 ile seçimi kazanacağı yönünde. Ancak Kıbrıs konusunda Akıncı gibi “Federal çözümü” destekleyen Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman’a ilk turda yüzde 21.67 oranında oy veren seçmenlerin büyük bir kısmının ikinci turda Tatar’a oy vermesi mümkün görülmüyor. Özersay’ın partisi HP taraftarlarının da Tatar’la yaşanan hükümet krizi yüzünden Akıncı’ya yönelebilecekleri yönünde tahminler yürütülüyor. Diğer yandan Türkiye’nin hafta içinde atacağı adımlara göre seçmen tercihlerinin değişebileceği de tartışılıyor.

TATAR KAZANIRSA OLASI GELİŞMELER...

- Halkın Partisi koalisyondan çekildiği için hükümet istifa edecek.

- Mevcut parlamento içinde çoğunluğu sağlayacak yeni bir hükümet formülü bulunamazsa erken genel seçime gidilecek.

- Tatar, UBP Genel Başkanlığı’ndan istifa edince partisi olağanüstü kurultaya giderek yeni başkanını seçecek.

- Adada yaşanan ekonomik kriz bu süreçte daha da derinleşecek ve Türkiye’nin mali yardımlarına daha çok ihtiyaç duyulacak.

AKINCI KAZANIRSA OLASI GELİŞMELER...

- Seçim propaganda süresince Ankara’ya karşı sert eleştirilerde bulunan Akıncı’nın kazanması halinde ikili ilişkilerin ciddi yara alacağı gizlenmiyor.

- Ankara’nın seçim sonuçlarına yönelik tepkisinin KKTC cari bütçesine yönelik mali katkıları etkilemesi halinde kamu çalışanlarıyla emekliler maaş krizi yaşayabilecek.

- Ekonomik kriz daha da derinleşecek.

- Tatar, Başbakanlık görevini iade edecek, ayrıca parti içindeki muhaliflerin ayaklanmasıyla olağanüstü kurultaya zorlanacak.

- KKTC halkı iç sorunlarla boğuşurken Kıbrıs görüşmeleri yeniden başlayacak ve çözüm konusundaki baskılar yoğunlaşacak. lLEFKOŞA