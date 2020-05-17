KKTC'de ormanlık alanda yangın

17 Mayıs 2020 Pazar, 16:01

KKTC’de Tepebaşı bölgesindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangına müdahale devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a geçmiş olsun mesajı ileterek yangına müdahale çalışmalarına Türkiye’den gönderilen iki yangın söndürme helikopterleriyle destek verileceğini iletti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bilgilendirildiğini ve süreci takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar’a Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kuruluşlarımızın yangınla müdahalede yanlarında oldukları mesajını iletti.

Mersin’den gönderilen bir yangın söndürme helikopteri çalışmalara katıldığı, ikinci bir helikopterin de Anamur’dan yola çıktığı belirtildi.

YANGIN ODTÜ KAMPÜSÜ'NE SIÇRADI







KKTC Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü'ne (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) de sıçradı. Okulda bulunan öğrenciler, tahliye edilirken, bölgedeki itfaiyeler yangına müdahale ediyor.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN YANGIN BÖLGESİNDE

Yangın bölgesine giden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs’ın en güzel orman alanlarından olan bölgede çıkan yangından büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Bölgede yaklaşık 8 ay önce fidan diktiklerini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm gayret ve imkanlarla yangının söndürülmeye çalışıldığını söyledi.

Yangını söndürmek için büyük uğraş verildiğini ifade eden Başbakan Ersin Tatar da, Türkiye'nin yangın söndürme helikopterleri gönderdiğini vurgulayarak, "İnşallah en kısa sürede söndürülür" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Tepebaşı bölgesinde çıkan yangının rüzgarın etkisiyle hızla büyüdüğünü ve denize doğru ilerlediğini söyledi.

'YANGIN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR'

Başbakan Ersin Tatar, ''ODTÜ KKTC kampüsü yakınlarında başlayarak Kalkanlı köyümüze, ODTÜ KKTC kampüsü yakınlarına kadar uzanan büyük yangın çok yoğun çalışmalar sayesinde kontrol altına alınmıştır. Bazı yerlerde devam eden parlamalar dolayısı ile çalışmalar sabaha dek aralıksız sürdürülecektir'' dedi.

