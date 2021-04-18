KKTC’den Ankara’ya tepki

18 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Yerel basına yansıyan haberlere göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC Anayasa Mahkemesi’nin Kuran kursu kararıyla ilgili yaptığı açıklamayı eleştirdi. Akansoy, “Burası sizin vilayetiniz değildir. Ankara’dan emirler yağdırarak Kıbrıslı Türkleri yönetemezsiniz. Demokrasi, federal çözüm ve kendi kendimizi yöneteceğimiz bir düzen için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

KKTC Anayasa Mahkemesi, laiklik çerçevesinde her türlü eğitimin ancak Mille Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın denetiminde olması gerektiğine karar vermişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “KKTC Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın laikliği öğrenmesi lazım. Türkiye’de ne ise KKTC’de de aynı olmalı. Müsamaha edemeyiz” demişti. Fuat Oktay ise “KKTC’nin kuruluş ruhuna, Kıbrıs Türk halkının yapısına ve milletin ruhuna hiçbir şekilde uymayan anlayışlara geçit verilmeyecektir. Ayrıca Doğu Akdeniz’de haklı mücadelemizin devam ettiği bu süreçte ve 5+BM toplantısı arifesinde böyle gündemlerle kaybedecek vaktimiz yoktur. Atılan adımlar çerçevesinde kurslar açık kalacaktır ancak bu yeterli değildir. Sorunu kökten çözecek yasal düzenlemelerin yapılarak KKTC’de din ve vicdan özgürlüğünün garanti altına alınmasının takipçisi olacağız” diye konuşmuştu.