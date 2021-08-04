KKTC’den Türkiye’deki yangınlarla mücadeleye destek
Türkiye’de günlerdir devam eden orman yangınları ile mücadeleye KKTC'den destek geldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Türkiye’deki yangınlarla mücadeleye destek amacıyla araç ve personel gönderiyor.
KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Orman Dairesi’nden 3 araç ve 10 personel ve Sivil Savunma’dan 4 araç ve 11 personelle Türkiye’deki vatandaşların yaralarını sarmak için Türkiye’ye gidileceğini belirtti.
KKTC’den giden ekibin belki Türkiye’de yanan bir bölgeyi söndüreceğine, yangın çıkma tehlikesi olan bölgelerde önlem alacağına ya da canlıları kurtaracağına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Oraya insanların canını kurtarmak için, mallarını kurtarmak için, bir destek için gidiyoruz. Bu desteğe KKTC seyirci kalamazdı” ifadesini kullandı.
“ÜRETİCİLERE DESTEK İÇİN BALYA VE SAMAN GÖNDERİLECEK”
Türkiye’de samanı, balyası yanan üreticilere destek vermek için tırlarca balya hibesi yapıldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, cuma günü ilk parti balya ve samanın gönderileceğini ifade etti.
Türkiye’ye gidecek personele ise, “Gideceğiniz topraklar Anavatanımızın topraklarıdır. Oradaki ağaçlar da buradaki ağaçlar da bizim için aynıdır. Oradaki acılar bizim acımızdır, sevinçler sevincimizdir. Oraya KKTC halkını temsilen gidiyorsunuz. Disiplininizle, çalışkanlığınızla, özverinizle sizinle buradaki halkın gurur duyacağı şekilde çalışmalarınızı tamamlayıp, sağ salim kazasız belasız dönmeniz için gözlerimiz sizi yollarda bekleyeceğiz. Oraya 10 kişi gidiyorsunuz ama tüm Tarım Bakanlığı ve KKTC halkı sizinle birliktedir. Anadolu halkıyla buluşacaksınız. Onların feryatlarının azalmasına ve yaralarının sarılmasına, doğanın korunmasına katkı için gidiyorsunuz. Soydaşlarımızla buluşmak için gidiyorsunuz. Yolunuz açık olsun" sözleriyle destek verdi.
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