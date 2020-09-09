KKTC’ye yönelik tüm seferler durduruldu
Artan koronavirüs vakaları nedeniyle, Türkiye ve diğer ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yönelik uçuşlar durduruldu.
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi KKTC’ye uçuşlarla ilgili notam yayımladı. Sivil Havacılık Dairersi Müdürü Mustafa Sofi’den alınan bilgiye göre; yayımlanan notam ile bu gece yarısından 13 Eylül Pazar akşamına kadar KKTC’ye geliş uçuşları durduruldu.
Gidişler konusunda ise herhangi bir notam yayımlamadıklarını bildiren Sofi, uçakların boş gelmesi halinde gidiş uçuşlarının yapılabileceğini söyledi. Sofi, acil uçuşlar, askeri ve ambulans uçakların ise bu karardan muaf tutulduğunu belirtti.
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