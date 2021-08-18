Klima kullananlara 'yangın' uyarısı

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:14

Klima kullanımlarının yoğunlaşmasıyla, klima yangınlarında da artış yaşandı. 2020 yılında İstanbul'da tüm sene boyunca 80 adet klima yangınına müdahale edilirken, 2021 yılının ilk 6 ayında 111 klima yangını çıktı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sevan Karabetoğlu "Klima içerisindeki soğutucu akışkan dediğimiz halk arasında gaz denilen o soğutucuların hiçbiri yanıcı değil. Klimayı yakan patlamasına sebep olan şey aslında temel olarak elektrik tesisatının kontrol edilmemesi. Kompresörün fazla çalışması ve izolasyon malzemelerinin indirgenmesinden dolayı bir kaçak ve yanma söz konusu oluyor. Sadece belli özelliklere sahip bir propan gazı kullanıyor işte bu yanıcı bir gaz ama standart klimalarda böyle bir gaz söz konusu değil. Normal klimalar yüksek basınçla çalıştığı için bu basınçtan dolayı bağlantı noktalarında belli kaçaklar oluyor. Klima yanmaya başladıktan bu basınçla birlikte bir patlama meydana geliyor. Dolayısıyla önce patlayıp yanma durumu söz konusu değil" dedi.

"16 DERECEDE ÇALIŞAN KLİMA YÜKSEK AKIM ÇEKER"

Karabetoğlu "Yanmanın ortaya çıkmasının sebebi, kompresörün aşırı çalışması. Bu da klimaların yanlış kullanımından kaynaklanıyor. Normal 'konfor koşulu' dediğimiz 21-22 derece ayarlanması gereken klimalar, yaz aylarında yüksek sıcaklık ve hava koşullarına bağlı olarak 16 derecelere azaltılıyor. Bu da yüksek akım çekiyor, elektrik tesisatına zarar veriyor , yangının çıkma sebebi de elektrik tesisatı ve klima içerisindeki plastik komponentlerin çok olması. Bu plastikler yanmayı kolaylaştırıyor. 16 derecede çalışan klima 30 dakika ile 1 saat içerisinde ortam sıcaklığına etki edecektir. Uzun süre 16 derecede durmak da ergonomik olarak da sağlıklı değil. Klimayı 4 saat 6 saat 16-18 derecelerde tutarsanız, kompresöre çok yüklenme olur hem de yüksek akım çekerek elektrik tesisatına zarar verirsiniz" diye konuştu.

"2021'İN İLK 6 AYINDA, DİĞER SENELERİN GENEL SAYISINA ULAŞTIK"

Şişli İtfaiye İstasyonu Grup Amir Yardımcısı Mehmet Ali Karaağaç "İstanbul İtfaiyesi olarak geçtiğimiz sene 2020 yılında 80 adet klima yangınına müdahale ettik, 2019'da sayı 103, 2021'in ilk 6 ayındaysa toplamda 111 klimadan kaynaklı yangına müdahale ettik. Bu senenin ilk 6 ayında daha önce karşılaştığımız yangınların genel sayısına ulaştık. Buna sebep olan; elektrik tesisatlarının eski olması. Eskiden müdahale ederken yanıcı olmayan gazlarla karşılaşacağımızı biliyorduk. Son bir yılda yetkililerden aldığımız bilgilere göre, yanıcı nitelikteki gazların da kullanılmaya başladığı haberlerini alıyoruz" dedi.

