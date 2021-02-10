Klopp annesinin cenaze törenine katılamayacak
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, koronavirüs tedbirleri sebebiyle annesinin cenaze törenine katılamayacak.
İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool’un teknik direktörü Jürgen Klopp, yeni tip koronavirüs tedbirleri sebebiyle annesinin cenaze törenine katılamayacak.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Klopp’un annesi Elisabeth Klopp 81 yaşında Baden-Württemberg eyaletinin Glatten kentinde yaşamını yitirdi.
Haberlerde, Jürgen Klopp’un Alman hükümetinin aldığı Covid-19 tedbirleri sebebiyle ülkeye giremediği için annesinin cenaze törenine katılmayacağı belirtildi.
Klopp, Schwarzwaelder Bote adlı yerel gazeteye yaptığı açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamında Alman hükümetinin yürürlüğe koyduğu ülkeye giriş yasağı ve karantina düzenlemeleri sebebiyle annesinin cenaze törenine katılamayacağından dolayı üzgün olduğunu belirterek, koşullar izin verdiğinde annesi için çok güzel ve ona layık bir anma törenin düzenleneceğini kaydetti.
Alman hükümeti geçen hafta, mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan koronavirüs türlerinin yoğun görüldüğü 7 ülkeden gelen yolcuların ülkeye girişini 17 Şubat’a kadar yasaklama kararı almış ve bu listede İngiltere’ye de yer vermişti.
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