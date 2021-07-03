KOBİDER'den kredi kartı düzenlemesine tepki

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:44

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, bazı ürünlerin satışında kredi kartına taksit sayısının düşürülmesi için “BDDK’nın adeta yap-boz haline getirdiği taksit uygulaması ile birçok sektör mağdur olmuştur ve olmaya da devam ediyor” değerlendirmesini yaptı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) , önceki gün yayınladığı yeni yönetmelikle; kredi kartı taksitlendirme sürelerini düzenledi. Altın alımında kredi kartına taksit sayısı 6 aydan 3 aya, mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya indirildi. Televizyon alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit sayısı ise 4 ay oldu.

“BU ÇİFTE STANDART UYGULAMASI HAKSIZLIKTIR”

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, yeni düzenlemeyi şöyle değerlendirdi:

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu; kuyum, mobilya ve TV alımında kredi kartı taksit sayısını azalttı. Taşıt kredilerinde de vade süreleri ve kredi tutarları yine aşağı çekildi. BDDK’nın adeta yap-boz haline getirdiği taksit uygulaması ile birçok sektör mağdur olmuştur ve olmaya da devam ediyor. Bunların en başında geleni ise kuyum sektörüdür. Çünkü BDDK basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda altı aydan üç aya indirilmesine karar verdi. Ayrıca BDDK’nın bu çifte standart uygulaması çok büyük haksızlıktır ve eşitlik ilkesine aykırıdır."

Özgenç, şu bilgileri verdi:

“Taşıt alımında da kredi vadesi yeniden düzenlendi. Buna göre nihai fatura değeri yüz yirmi bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı altmış aydan kırk sekiz aya indirildi. Nihai fatura değeri yüz yirmi bin liranın üzerinde olup üç yüz bin liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı kırk sekiz aydan otuz altı aya düşürüldü.

Nihai fatura değeri üç yüz bin liranın üzerinde olup yedi yüz elli bin liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı otuz altı aydan yirmi dört aya indirildi. Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin liranın üzerinde olup bir milyon beş yüz bin liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı yirmi dört aydan on iki aya çekildi”