Son dakika: BDDK'den kredi kartlarına yeni düzenleme

01 Temmuz 2021 Perşembe, 10:14

BDDK basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda altı aydan üç aya indirilmesine karar verdi.

BDDK'nin kredi kartlarına taksit düzenlemesi şöyle:

- Mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya indi.

- TV alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu.

- Fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi.

- Altın alımında kredi kartına taksit sayısı 6 aydan 3 aya indi.