Son dakika: BDDK'den kredi kartlarına yeni düzenleme
Son dakika haberi... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartı taksit sayılarıyla ilgili yeni düzenlemeye gitti.
BDDK basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda altı aydan üç aya indirilmesine karar verdi.
BDDK'nin kredi kartlarına taksit düzenlemesi şöyle:
- Mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya indi.
- TV alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu.
- Fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi.
- Altın alımında kredi kartına taksit sayısı 6 aydan 3 aya indi.
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