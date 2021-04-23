Koca 'açıklama yapacağım' dedi, torununun videosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "15 dakika sonra bir açıklama yapacağım" dedi. Belirttiği saatte torununun 23 Nisan dolayısıyla bakanlık koltuğunda yaptığı açıklamayı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2021 Cuma, 17:17
Koca 'açıklama yapacağım' dedi, torununun videosunu paylaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün önce Twitter hesabından "bir açıklama yapacağına" ilişkin mesaj paylaştı. Bakanın mesajı merak uyandırdı, televizyonlar alt yazı ile mesajı duyurdu. 

Ancak Sağlık Bakanı, açıklama yapacağını söylediği 16.15'de 23 Nisan dolayısıyla bakanlık koltuğuna oturan bir çocuğun videosunu paylaştı. Sağlık Bakanı olarak 23 Nisan mesajı veren çocuk salgın nedeniyle aşı olunması gerektiğini ve okuluna gidemediğini söyledi. a Haber çocuğun Koca'nın torunu olduğunu duyurdu.  

Koca'nın, "15 dakika sonra açıklama yapacağım" mesajının ardından Twitter hesabından yaptığı 23 Nisan paylaşımı bazı takipçilerinden tepki de çekti.  


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