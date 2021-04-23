Hekimlerden Bakan Koca’ya tepki: ‘Sağlık Bakanı günah keçisi arıyor’

23 Nisan 2021 Cuma, 13:47

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nu eleştirenlere “saldırganca haykırış ….”, “pervasızca saldırma hakkı…” diyen Bakan Fahrettin Koca’ya tepki gösteren hekimler, koronavirüs pandemisinde vaka artışı tırmanmaya devam ederken salgın önleme kurallarına uymayanın iktidar partisi olduğunu ve AKP’yi Sağlık Bakanı olarak uyaramayanın da Fahrettin Koca olduğunu belirtti. Hekimler, “Yanlış politikalar nedeniyle salgının kontrolden çıktığı bir dönemde Sağlık Bakanı, sorumluluğu yıkacak günah keçisi aramaktadır. Pandemi sürecinde gelinen ve ortaya çıkan tablonun sorumlusu AKP zihniyetidir” dediler.

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, salgını epidemiyoloji kurallarına göre yönetemeyen, önlenebilir ölümleri engelleyemeyen Sağlık Bakanı Koca’nın 84 milyon yurttaşı kendine suç ortağı yapamayınca suçlamaya ve hakaret etmeye başladığını söylediler. Kılıç ve Demir “AKP kongreleri, açılışlar, cenaze törenleri ile erken açılımlar sonucu artan pozitif vaka ve ölüm sayılarına rağmen seslerini çıkaramayan, bilimsel gerçekliği paylaşmayan ve salgın yönetimine katkısı bu şekilde tartışmalı hale gelen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nu eleştirenleri, önceki gün yaptığı banttan açıklama ile ‘saldırganca haykırış ….’, ‘pervasızca saldırma hakkı…’, diyerek hekimlik değerlerini de çiğneyerek suçlamış ve hakaret etmiş ayrıca ‘Salgını siyasete alet edilmemesini….’ , ‘topluma örnek olunması…’, ‘...salgın yönetiminde toplumu doğru bilgilendirmek gerektiği..”, “..bilime saygıdan” da bahsetmiştir. Bir salgınla mücadele edebilmenin ön koşulu; toplumun güvenini kazanmak ve toplumun bu mücadeleyi içselleştirmesini sağlamaktır. Çağdaş demokrasilerde güvenin ön koşullarından biri de şeffaflıktır. Ancak süreci şeffaf yönetemeyen vaka ve ölüm sayılarını gizleyen, aşı tedariki konusunda yaptığı her açıklamada çelişkili rakam ve tarih veren Fahrettin Koca’dır” dediler.

BAKAN KOCA’YA İSTİFA ÇAĞRISI

Salgına karşı başarı kazanabilmek topyekûn mücadeleyi gerektirdiği, tıp alanındaki ilgili uzmanlık dernekleri ile hekim, eczacı ve diş hekimlerinin meslek örgütleri olan Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği ile uzmanlık derneklerinin görüşlerini almayan, pandemiyle ortak mücadele sürecine katılmadığını ifade eden Demir ve Kılıç, özetle şunları kaydettiler.

“Salgının başlangıcından bu yana vatandaşlara adeta tekerlemeye dönüşen ‘maske-mesafe -hijyen’ kurallarına uymalarını, kapalı ve kalabalık ortamlara katılmamalarını öneren de 2 ay boyunca salgın önleme kurallarına uyulmadan kapalı ve kalabalık ortamlarda yapılan ‘lebaleb’ AKP kongrelerine, on binlerce kişinin katıldığı tarikat/cemaat liderlerinin cenazelerine sesiz kalarak onay veren de Fahrettin Koca’dır. Salgın önleme kurallarına uymayan iktidar partisidir ve AKP’yi Sağlık Bakanı olarak uyaramayan da Fahrettin Koca’dır. Salgın yönetimini bilimsel kurallara göre değil de AKP’nin salgından bir başarı hikayesi yazma amacına uygun yürüttüklerinden; bugün Türkiye haritasının kıpkırmızı kestiği, bütün illerin yüksek risk grubuna girdiği, pozitif vaka ve buna bağlı olarak ölüm sayılarının arttığı, yoğun bakım servislerinde yer bulunamadığı, özel hastanelerde vatandaşlardan günlük 15 bin TL varan ücretler istendiği bir ortamda Sağlık Bakanı, sorumluluğu yıkacak günah keçisi aramaktadır. 100 bin nüfusa oranla vaka ve ölüm sayılarında ülkemizi Hindistan’dan sonra dünya ikinciliğine yükselten, Türkiye kıpkırmızı kesilirken kendi yüzü kızarmayan, salgını yönetemeyen, önlenebilir ölümleri engellemeyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifa etmelidir.”