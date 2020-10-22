"Koca Yusuf'un mezarını Türkiye'ye getireceğiz"

22 Ekim 2020 Perşembe, 13:44

Memleketi Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Güreşin ata sporu olduğunu ve olimpiyatlarda kazanılan 91 madalyanın 63'ününün güreşte kazanıldığını belirten Başkan Aydın, "Ankara'daki yerimiz kirada, geçen hafta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elmadağ'da Serbest Milli Takımımızı ziyaret etti. Orada güreşe yeni bir tesisi kazandıracaklarının müjdesini verdi. Gecikmeli de olsa böyle bir tesise kavuşmamızın çok büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tesisi, güreşe kazandıran Sayın Bakanımız Kasapoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Güreş adına yüz yıllık, kalıcı bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyorum, bu tesisin talimatını vermişti" dedi.

"GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJEMİZ VAR"

Milli takım kamplarının devam ettiğini söyleyen Başkan Aydın, "Bir taraftan Güneydoğu Anadolu projemiz var. Güneydoğu Anadolu'daki bütün sporcularımızı gelişim kamplarına aldık. İçerisinde gerçek anlamda Batman'daki Doğan Kara gibi dünyada ülkemizi başarıyla temsil edecek sporcular çıkarsa, bu da bizim için büyük bir kazanım olacak. Amacımız gençleri kötü alışkanlıklardan, kötü emelli insanlardan korumak ve topluma kazandırmak. Eşit şekilde kaynakları dağıtmak. Güneydoğu Anadolu'daki çocuklarımızın da kaynaklarımızı faydasına, hizmetine sunmak" diye konuştu.





"HEM BEDENEN HEM RUHEN EĞİTECEĞİZ"

Bunun yanında Güreş Federasyonu'nun merkez noktalarında kütüphane açmayı planladıklarını kaydeden Başkan Aydın, "Biz bu zamana kadar hep güreşçilerimizi bedenen eğittik ancak bundan sonra ruhen de eğitmemiz gerekiyor. Böyle bir kütüphane açma kararını verdik. Yakın zamanda açılışını yapacağız. Hem bedenen hem de ruhen sporcularımızı yetiştirmiş olacağız. Geleceğe hazırlamış olacağız. Bu anlamda da önemli bir adım attık" şeklinde konuştu.

"KOCA YUSUF İÇİN KOMİSYON KURDUK"

Gazeteci Fatih Çekirge'nin Hürriyet'teki köşe yazısında, "Koca Yusuf" adıyla bilinen Yusuf İsmail'in mezarının nakli ile ilgili yazı yazdığını anımsatan Başkan Aydın, "Koca Yusuf'un mezarının Portekiz'in Azor Adaları'nda bir kilisenin bahçesinde olduğu iddiasında bulunuldu. Bu anlamda, akabinde hemen komisyon kurduk. Pazartesi günü toplantımızı yapacağız. Yapacağımız araştırmalar neticesinde Koca Yusuf'un mezarı doğruysa, ülkemize getirmeyi düşünüyoruz. Güreş adına bu tür çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"TOKYO OLİMPİYATLARI'NDA HEDEFİMİZ BÜYÜK"

Olimpiyatlara da değinen Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "İnşallah, 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda da güreş olarak yeniden tarih yazacağımıza, büyük bir başarıya imza atacağımıza inanıyoruz" diyerek, hedeflerinin büyük olduğunu dile getirdi.

KOCA YUSUF KİMDİR? (1857-1898)

Koca Yusuf 1857 yılında doğmuştur. Mindere çıkan ve grekoromen güreşi yapan ilk Türk pehlivanı olduğu sanılmaktadır. 1885 yılında Kırkpınar başpehlivanı olmuş; 1894 yılından itibaren Avrupa ve ABD'de devrin en ünlü güreşçileri ile güreşmiştir. 138 kilo sıkletindeki sporcu, 1.88 metre boyundaydı. 1898 yılında ABD turnesinden ülkesine dönerken bir gemi kazasında yaşamını yitirdi.Serbest güreşin efsanevi isimlerinden olan Yusuf, iri gövdesi, güreş becerisi, gücü ve sporcu ahlakı ile "Koca" lakabını almıştır. Önceleri doğduğu köyden ötürü "Karalarlı Yusuf", sonra "Şumnulu Yusuf" olarak anılmış, 1896'dan itibaren çırağı Erikli Mehmet'e "Küçük Yusuf" denilmeye başlanınca kendisine "Büyük Yusuf" denilmişti.Dünyada "Terrible Turk" (Korkunç Türk) olarak tanındı. Kendisinden sonra başka Türk güreşçiler de bu unvanı kullandılar.1900 yılında Rıza Tevfik "Güreşte Avrupa Usulü ile Türk Usulü arasındaki Fark ve Müşahebet" başlıklı yazısında kendisinden "Koca Yusuf" diye bahsedince yurtta bu isimle anılmaya başlanmıştır.Koca Yusuf'un naaşının Atlas Okyanusu'nda kaybolduğu sanılmaktadır. Ancak şair Sunay Akın'ın "Önce Çocuklar ve Kadınlar" adlı kitabının "Okyanusa Yenilen Güreşçi" başlıklı bölümünde Azor Adaları'nda mezarının bulunduğu iddiasına yer verilmiştir. Kaza sonrasında civar adalara vuran gemi yolcularına ait 20 cesetten pek heybetli olanının Koca Yusuf?a ait olabileceğini iddia eden yazar, cesedin adadaki kilisenin mezarlığına defnedildiğini belirtmiştir.