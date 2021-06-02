Kocaeli merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 22 gözaltı
Kocaeli merkezli 3 ilde, silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında silah ticareti yaptığı iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 22 tabanca, 16 şarjör, 892 tabanca mermisi, iki ruhsatsız av tüfeği ile 33 tüfek fişeği ele geçirildi.
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