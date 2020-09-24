Günde 10 kişiye yapılacak! Kocaeli Üniversitesi'nde gönüllü aşılama çalışmaları başladı

24 Eylül 2020 Perşembe, 12:31

Çin'de geliştirilen Covid-19 aşısı, yaklaşık 1 hafta önce Hacettepe Üniversitesi'nde 20 sağlık çalışanına uygulanmıştı. Aşının uygulanacağı 25 merkezden biri olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de gönüllü aşılama çalışmalarına başlandı. Kocaeli Üniversitesi'nde Covid-19 aşısının günde 10 gönüllüye yapılacağı belirtildi.

