Günde 10 kişiye yapılacak! Kocaeli Üniversitesi'nde gönüllü aşılama çalışmaları başladı

Çin'de geliştirilen aşının Türkiye'de başlayan Faz 3 klinik araştırmalarında ikinci gönüllü aşılamaları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başladı. Günde 10 gönüllüye aşı yapılacağı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2020 Perşembe, 12:31
Günde 10 kişiye yapılacak! Kocaeli Üniversitesi'nde gönüllü aşılama çalışmaları başladı
Abone Ol google-news

Çin'de geliştirilen Covid-19 aşısı, yaklaşık 1 hafta önce Hacettepe Üniversitesi'nde 20 sağlık çalışanına uygulanmıştı. Aşının uygulanacağı 25 merkezden biri olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de gönüllü aşılama çalışmalarına başlandı. Kocaeli Üniversitesi'nde Covid-19 aşısının günde 10 gönüllüye yapılacağı belirtildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler