Kocaeli'de denize giren 2 kardeş boğuldu, kaymakamlıktan yasak geldi

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:33

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Babalı Mahallesi Dikili mevkisinde rüzgarlı havada denize giren Kardelen G. (16) ile kardeşi Atakan G. (13), bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Kıyıdakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, sahil güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, kardeşleri sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı'da yeni bir duyuruya kadar denize girmenin yasaklandığı bildirildi.