Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyesi firari zanlıların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 Eylül'de gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüpheli ise hakkında soruşturma bulunduğu için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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