Kocaeli'de kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, 13 Ocak günü kamyoneti ile gezmeye çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Doktor Uğur Tolun'un cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
18 Ocak 2021 Pazartesi, 14:47
Kocaeli'de kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu
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Uğur Tolun’a ait aracın, Derbent Mahallesi’nde bulunan kanala düştüğü, kazada doktorun öldüğü tespit edildi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, Kartepe bölgesinden koordinasyon merkezine geri çağırılmaya başlandı.


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