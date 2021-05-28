28 Mayıs 2021 Cuma, 21:47

TFF 2. Lig’de Manisa FK ve Eyüpspor’un ardından Kocaelispor TFF 1. Lig’e yükseldi. Play-off finalinde Sakaryaspor’u ilk yarıda bulduğu gollerle mağlup eden Kocaelispor, TFF 1. Lig’e yükselen son takım oldu.

Maçın hemen başında Musa Nizam’ın golüyle öne geçen Kocaelispor, 38. dakikada Benhur Keser’in bulduğu golle farkı ikiye çıkarttı.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Murat Akpınar, takımı adına üçüncü golü kaydederken ilk devre Kocaelispor’un 3-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan Sakaryaspor, farkı azaltmaya çalışsa da aradığı golü bulamadı. Karşılaşmada son gol ise 88. dakikada Bahattin Köse'den geldi.

Sakaryaspor’da maçın 46. dakikasında sarı kart gören Azad Filiz, 65. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla kırmızı kart görürken takımını 10 kişi bıraktı.

11 YIL SONRA TFF 1. LİGE DÖNDÜ

Son olarak 2009-2010 sezonunda TFF 1. Lig’de yer alan Kocaelispor, bugün aldığı galibiyetle 11 yıl sonra TFF 1. Lig’e yükselmeyi başardı. Kocaelispor Süper Lig’de en son 2007-2008 sezonunda yer almıştı.