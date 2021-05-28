Enis Destan, Altınordu ile yollarını ayırdığını açıkladı
Altınordu’da forma giyen genç yıldız Enis Destan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İzmir ekibinden ayrıldığını duyurdu.
Bu sezon TFF 1.Lig'de yakaladığı başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Enis Destan, Altınordu'dan ayırıldığını açıkladı.
18 yaşındaki futbolcu, sosyal medya paylaşımında, “Önümüzdeki sezonlarda Süper Lig’de görüşmek üzere…” ifadelerini kullandı
Altınordu altyapısında yetişen başarılı futbolcu, bu sezon Altınordu formasıyla çıktığı 26 maçta 12 gol ve 3 asistlik başarılı performans yakaladı.
Enis Destan, Altınordu’ya şu sözlerle veda etti:
“2020-2021 sezonu bizim için apayrı bir sezondu. Süper lige çıkamasakta Türk gençlerinin neler yapabileceğini herkese gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Öncelikle bize çok değer veren başkanımız Seyit Mehmet Özkan’a, değerli hocalarımıza ve sahnede gözükmeyen ama bizlerden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Önümüzdeki sezonlarda Süper Lig’de görüşmek üzere…”
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