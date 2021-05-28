Enis Destan, Altınordu ile yollarını ayırdığını açıkladı

28 Mayıs 2021 Cuma, 21:18

Bu sezon TFF 1.Lig'de yakaladığı başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Enis Destan, Altınordu'dan ayırıldığını açıkladı.

18 yaşındaki futbolcu, sosyal medya paylaşımında, “Önümüzdeki sezonlarda Süper Lig’de görüşmek üzere…” ifadelerini kullandı

Altınordu altyapısında yetişen başarılı futbolcu, bu sezon Altınordu formasıyla çıktığı 26 maçta 12 gol ve 3 asistlik başarılı performans yakaladı.

Enis Destan, Altınordu’ya şu sözlerle veda etti:

“2020-2021 sezonu bizim için apayrı bir sezondu. Süper lige çıkamasakta Türk gençlerinin neler yapabileceğini herkese gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Öncelikle bize çok değer veren başkanımız Seyit Mehmet Özkan’a, değerli hocalarımıza ve sahnede gözükmeyen ama bizlerden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Önümüzdeki sezonlarda Süper Lig’de görüşmek üzere…”