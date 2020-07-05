05 Temmuz 2020 Pazar, 12:15

Yıl 1943; İkinci Du¨nya Savaşı’nın tu¨m tarafları için en şiddetli ve entrika dolu dönemi: Almanya’da Naziler soykırıma devam ediyor, İngiltere Ege açıklarında tehlikeli bir oyun oynuyor ve Tu¨rkiye iki tarafın baskılarına karşı tarafsız kalmaya çalışırken kendi savaşını veriyor.

İşte böylesi karmaşık bir dönemde kimsenin tahmin edemeyeceği bir casus çalışmaya başlıyor: Arnavut asıllı bir Tu¨rk olan Elyasa (İlyas) Bazna, uşak olarak çalıştığı İngiliz bu¨yu¨kelçiliğindeki konumunu kullanarak elde ettiği belgeleri Almanlara satıyor.

Ankara-Berlin arasında dört ay boyunca devam eden bu casusluk oyunu, sonunda Bazna’nın en derin kâbuslarında göremeyeceği kadar bu¨yu¨k bir hayal kırıklığıyla sonlanıyor.

Kod Adı Çiçero İngilizlere duyduğu nefretle yola çıkan hırslı bir adamın, savaşın kaderini değiştiren bir casusa dönu¨şmesinin tarihi kanıtlara dayanan heyecanlı hikâyesi.

Kod Adı Çiçero - İkinci Dünya Savaşı'nın En İlginç Casusluk Vakası / Richard Wires / Çeviren: Ali Nalbant / Say Yayınları / 376 s.