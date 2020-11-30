Kök hücre tedavisi nedir?

30 Kasım 2020 Pazartesi, 12:43

Kök hücre tedavisi kanser tedavilerinden, ortopedik tedavilere kadar tıbbın birçok alanda kullanılıyor. Günümüzde ise medikal estetiği de katkılarıyla güçlendirmiş durumda.

Kök hücre tedavisi başlı başına bir tedavi biçimi olduğunu ve diğer tedavi yöntemleri ile karıştırılmaması gerektiğinin altını çizen Ekiyor, medikal estetik için elde edilen ve kullanılan kök hücreler, ciddi sağlık problemlerinin tedavisinde kullanılamayacağını söyledi.

Kök hücre tedavisinin, medikal estetik tedavileri arasında yüksek düzeyde sayılabilecek tedavilerden bir tanesi olduğunu kaydeden Ekiyor, şunları kaydetti:

"Kök hücre tedavisi medikal estetik alanında cilt gençleştirme, kırışıklık açma, yanık ya da yara izi tedavi etme, cilt lekelerini ve akne izlerini giderme ve yeni saç gelişimini teşvik etmek gibi birçok alanda kullanılır.

Bu noktada kök hücre tedavisini kavramlara ayırmak gerekiyor. Hastalarım bana başvurduğunda en çok kullandığım iki farklı kök hücre tedavisi var. Bir tanesi yağ hücresi kullanılarak elde edilen kök hücre, diğeri ise kulak arkasından biyopsi ile elde ettiğimiz hücrenin laboratuvar ortamında çoğaltılması ile ortaya çıkan kök hücredir. Üstelik bu yöntemlere yeni bir sistem daha eklendi. Artık kulak arkasından elde ettiğimiz hücreyi laboratuvar ortamında çoğaltırken; aynı zamanda sizin kanınızdan üretilen size özel dolgular da yapılabiliyor. Burada unutmamanız gereken nokta kanınızın bir kök hücre görevi görmediğidir. Kanımızı fibrogel dediğimiz bir sistem ile geliştirip, onu dolgu kıvamına getiriyoruz. Bu dolgu, kök hücre ile birleştirildiğinde, yüzümüzde dolgu ihtiyacı görülen yerlere enjekte edebiliyoruz. Bu yöntem kök hücre tedavisini hiçbir yabancı maddeye maruz bırakmadan yüzzde 40 daha başarılı bir sonuç verecek hale getiriyor."

Çalışmaların; kök hücrenin başka dolguların varlığında çalıştığını gösterdiğini ancak aktive olan en iyi alanın kişinin kanından elde edilen dolguların olduğu bölgeler olduğunu söyleyen Ekiyor, şu ifadeleri kullandı:

"Hasta bize kök hücre tedavisi yaptırmaya geldiğinde ilk olarak kulak arkasından biyopsi şeklinde bir doku alınır. Daha sonra herhangi bir rahatsızlığı saptamak için aldığımız kan örneklerini inceleriz. Kan örneklerinde Hepatit, HIV, böbrek yetmezliği ya da kanser parametlerinin varlığı gözlemlenir. Kan örneklerinde bir sorun yoksa, biyopsi ile alınan dokudaki en iyi hücre ile kök hücre üretimine başlanır. Bu aşamalar atlandıktan 4-6 hafta sonra ise kök hücre tedavisine resmen başlanabilir. Yağ dokusundan elde ettiğimiz kök hücre tedavilerinde ise hastane ortamına ihtiyaç duyulmuyor. Artık klinik ortamda, çok zayıf bir insandan bile 50CC yağ alabiliyoruz. Aldığımız yağ hemen özel bir makinenin içinde ayrıştırılıyor. Bekleme süreci olmayan bu tedavi yöntemini en çok zaman sıkıntısı yaşayan yurtdışı hastalarımız tercih ediyor.

Her yaştan hastaya kök hücre tedavisi yapılabilir. İhtiyaçlar değişkenlik gösterebilir. Kök hücrenizi bankada saklamaya başladığınız yaş önemli. Örneğin kök hücrenizi 30 yaşında aldırdınız ve bankada beklemeye aldınız. 70 yaşında kök hücre tedavisine ihtiyaç duyduğunuzda kullanılacak olan hücreler 30 yaşındaki genç kök hücreleriniz olacak. Kök hücre teknolojisinde vücudun sonradan bir alerjik reaksiyon geliştirme riski sıfırdır. İşlemden sonra sadece iğnenin oluşturduğu kızarıklıklar görülebilir düzeyde olabilir. Onun dışında işlem sonrası hiçbir ağrı ya da sızı duyulmaz."