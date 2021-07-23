Kök sebzeler nelerdir, faydaları nelerdir?
Bol vitamin ve bol mineral içeren, besin değeri yüksek sebzeler olan kök sebzelerin, bağışıklığın son derece önemli olduğu şu günlerde vücuda önemli faydaları bulunuyor. Peki, kök sebzeler nelerdir? İşte kök sebzeler faydaları…
Yerin altında gelişirken zengin topraktan bol miktarda vitamin ve mineral depolayan kök sebzeler, özellikle son dönemlerde merak ediliyor. Özellikle yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele ettiğimiz son 1,5 yılda, bağışıklığı güçlendiren besinler ön planda tutuluyor. Kök sebzeler ise vücuda son derece faydası olan besin gruplarından biri.
İşte kök sebzelerin faydaları…
KÖK SEBZELERİN FAYDALARI NELERDİR?
Kök sebzeler yerin altında gelişirken zengin topraktan bol miktarda vitamin ve minerali, bitkinin yaprakları aracılığıyla da güneş ışığından önemli besleyici maddeleri depolamış, besin değeri ve lif miktarı yüksek sebzelerdir. Özellikle kompleks B vitamini grubu ve C vitamini, beta karoten ve mineraller açısından zengindirler. Antioksidan değerleri yüksektir, pek çok farklı iyileştirici etkiye sahiptirler.
LİF VE VİTAMİN DEPOSU
Kök sebzeler kompleks karbonhidratlar açısından zengindir, vücuda enerji verir ve tüm fonksiyonların düzgün şekilde çalışmasını sağlarlar.
Lif ve besleyici maddeleri bol miktarda içerirler, kalori ve yağ miktarları düşüktür. C vitamini, beta karoten, potasyum, fosfor, magnezyum ve demir içerirler.
Fiziksel sağlığınızın yanı sıra zihinsel sağlığı da desteklerler, bunu içerdikleri yüksek oranda antioksidanlara borçludurlar.
KİLO VERMEYE YARDIMCI
Fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak hasta hissetmenize neden olan zararlı serbest radikalleri ve toksinleri vücuttan atarlar. Kök sebzeler istenmeyen kilolardan kurtulmaya yardımcıdır. Besleyici ve bol miktarda çözünebilir lif içerdiklerinden abur cubur isteğini keserler.
Lifler aynı zamanda sindirim sistemini çalıştırır ve temizler, enerji seviyenizi arttırırlar. Glisemik indeksleri düşüktür, kandaki şeker seviyesini dengeleyerek tok tutar. Uygun şekilde tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olacaklardır.
KÖK SEBZELER NELERDİR?
-Patates
-Kereviz
-Havuç
-Pancar
-Turp
-Yer elması
-Soğan
-Sarımsak
-Zencefil
-Şalgam
-Zerdeçal
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