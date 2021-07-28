Kokoskov’dan Fenerbahçe'ye veda

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 07:00

NBA ekibi Dallas Mavericks, kısa süre önce Kokoskov’u kendi teknik ekibine dahil etmek için Sarı-Lacivertli ekipten talepte bulunmuştu. Kokoskov’un ardından takımın başına Erdem Can’ın geçmesi bekleniyor. Can, geçen sezon Kokoskov’un koronavirüse yakalanması nedeniyle sahaya çıkamadığı CSKA Moskova play-off serisinde takımın başında yer almıştı. Antrenör adayları olarak Ufuk Sarıca ve Orhun Ene gösteriliyor.

ÜST ÜSTE AYRILIKLAR

Sarı-Lacivertlilerde gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Thiam’a Antalya, Başakşehir ve Giresun’un ilgi gösterdiği iddia ediliyor. Sadık da gönderilecek isimlerin arasında gösteriliyor.

RAKİP PEC ZWOLLE

F.Bahçe 2021-22 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 19.00’da Hollanda’nın PEC Zwolle takımı ile karşılaşacak.