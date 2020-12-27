‘Kol saati’ yerine Atatürk heykeli

27 Aralık 2020 Pazar, 02:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yıldönümünde, “27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı”nın açılışını yapacak. 10 metre yüksekliğindeki anıt, Genelkurmay Kavşağı’nda, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yaptırdığı, tartışmalara konu olan “kol saati” heykelinin yerine yerleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6 Ekim 2019’da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yaptırılan ve Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan’ın, “17-25 Aralık yolsuzluk operasyonuyla” gündeme gelen 700 bin dolarlık saatini çağrıştırdığı için tartışmalara konu olan “kol saati” heykelinin yerine, Atatürk’ün Ankara’ya gelişini temsil eden bir anıt yapılacağını duyurmuştu. Yavaş’ın açıklamasının ardından yeni heykel için çalışmalar başladı. Heykeltraş Aslan Başpınar’a sipariş verilen heykelin maliyeti Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi tarafından kaşılandı. Tasarımını ise Ankara Kulübü Derneği yaptı. Heykelin açılış töreni salgın nedeniyle temsili yapılacak ama açılışa Yavaş da katılacak.

İLK KADIN MUHTAR DA ANITTA

Aslan Başpınar tarafından, yaklaşık 10 metre yüksekliğe ve 4,5 metre ene sahip cam elyaf takviyeli polyester malzemeden yapılan anıt, 17 figür ve bir rölyeften oluşuyor. Anıta verilen isim olan “Kızılca Gün”, Oğuz töresine göre bir devletin yıkılıp, yeni bir devletin kurulduğu ve yeni liderin seçildiği gün olarak biliniyor. Anıtın kademeli mimari formu 16 Türk devletini, anıttaki ay-yıldız ise Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ediyor. Anıtta, Atatürk başta olmak üzere, dönemin Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, Ankara Vali Vekili Yahya Galip, Müderris Beynamlı Hoca Mustafa Efendi ve ilk kadın muhtar Satı Kadın yer alıyor. Ana figürlerin etrafında ise Ankara’nın yiğit Seymenleri, Bacı erenleri, gençler ve çocuklar ile Milli Mücadele’ye inanmış Ankaralılar bulunuyor. Başkentin yeni sembollerinden biri olacak anıt, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük medeniyet ve imparatorluklar kurmuş Türk milletinin devletsiz kalamayacağı fikrini ve tarihsel kültürel birikimini de sembolize ediyor.

‘VAROLUŞ DESTANI YAZILDI’

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Atatürk’ün Amasya, Erzurum ve Sivas kongrelerinin ardından illerden gelecek temsilcileri güvenli bir bölgede toplamak için Ankara’ya geldiğini anlattı. Yılmaz, “İşte bu kritik eşikte geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ankara, Mustafa Kemal Paşa ve milletin temsilcilerine maddi ve manevi her türlü desteği vermek için kucak açtı” dedi. Ankara’nın binlerce yıllık tarihinden getirdiği sorumluluğuyla Milli Mücadele’nin karargâhı olmayı hak ettiğini kaydeden Yılmaz, “Anadolu’nun ortasında, kendi kaderine terk edilmiş, unutulmuş bir bozkır şehrinde, bir milletin yeniden varoluş destanı yazıldı” dedi. Yılmaz, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda, caddelerde kutlama yapamadıklarını ancak Organize Sanayi Bölgeleri’nin katkılarıyla Genelkurmay Kavşağı’na anıtını kazandırmış olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Yılmaz, “Ankara’nın tarihinde hiçbir olay Atatürk’ün 27 Aralık günü Ankara’ya gelişinde yaşananlar kadar milletin içinden, kalbinden, ruhundan doğmamıştır. Salgın bittiğinde Ankaralıların bayramı 27 Aralık gününü en güzel şekilde yeniden kutlamak istiyoruz” dileğini ekledi.