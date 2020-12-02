Kolombiya'dan Hicabi Demirci’ye ödül
Kolombiya'da düzenlenen Cartoon Rendom yarışmasında Türk çizer Hicabi Demirci birincilik ödülü aldı.
Kolombiyada bu sene 27.cisi düzenlenen ve konusu covid-19 olan uluslararası Cartoon Rendom yarışmasında Türk çizer Hicabi Demirci birincilik ödülü aldı.
İkinciliği Küba’dan Ares..üçünçülüğü Özbekistan’dan Muzaffar Yulchiboev ve 4cülüğü Meksika’dan Dario Castillejos aldı.
Ülkesinde karikatürün imparatoru olarak anılan Ricardo Rendon karikatürlerindeki hiciv ustalığıyla tanınmaktadır.Rendon, Kolombiya’da Grafik reklamcılığında öncülerindendi.
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