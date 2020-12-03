Komedyen Pınar Fidan'a hapis cezası isteniyor
Kadıköy’deki stand-up programında Alevilerle ilgili yaptığı şaka bazı kesimlerce eleştirilen Pınar Fidan ve Özgür Tosun hakkında 1’er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Fidan ve Tosun'un “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” iddiasıyla 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları isteniyor.
Stand-up programında Aleviler ile ilgili sözleri sosyal medyada tepki toplayan Pınar Fidan ve gösterideki diyalogda yer alan Özgür Tosun hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pınar Fidan'ın 19 Mart 2020'de Kadıköy'deki Tuz Biberi isimli stand-up gösterisinde "Alevilere yönelik aşağılama içerikli sözler sarf edildiği" ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Pınar Fidan'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, Fidan'ın herhangi bir propaganda ve kışkırtma amacıyla eylemde bulunmadığını söylediği kaydedildi. Fidan'ın yanlış anlaşılmadan dolayı özür dilediği ve suç işleme kastının bulunmadığını belirttiği anlatıldı.
Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, iddianamede Özgür Tosun'un ise, videonun bir dakikalık kısmının iki kişinin karşılıklı olarak yaptığı şaka amaçlı diyalog olduğunu söylediği belirtildi. Videonun tamamının kendi beyanından oluşmadığını ve mizah amaçlı söylenmiş ironi, şaka, kinaye, taklit içerdiğini, suçlamaları kabul etmediğini söylediği kaydedildi.
6'ŞAR AYDAN 1'ER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
İddianameyi hazırlayan Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Furkan Okudan, Pınar Fidan ve Özgür Tosun'un “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.
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