Komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşayan M.B. (36) tartıştığı komşusu Eray Umutlu'yu (46) bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Umutlu hayatını kaybederken, M.B. gözaltına alındı.

DHA
10 Ocak 2021 Pazar, 08:17
Komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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Olay, İzmir Turan Mahallesi yaşandı. Eray Umutlu (46) ile komşusu M.B. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., elindeki bıçakla Umutlu'yu yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk ekildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Umutlu, ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Umutlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bayındır Fen İşleri'nde çalıştığı öğrenilen Umutlu'nun cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. M.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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