Komşusunun köpeğine tecavüz ederek, öldürdüğü öne sürülen Volkan Uzun serbest bırakıldı

23 Temmuz 2020 Perşembe, 12:13

Çankaya Küçükesat semtinde bulunan bir apartman sakinleri bir köpeğe eziyet edildiğine dair sesler duyduklarını polise ve köpeğin sahibine bildirdi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, adrese giden köpek sahibi ve polis eve girince köpeğin kanepe üzerinde cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ev sahibi Volkan Uzun'u gözaltına aldı.

'KÖPEĞİMİ ÖLÜ BULDUM, ŞİKÂYETÇİYİM'

Köpeğin sahibi U.S., ifadesinde; Cocker cinsi dişi köpeğine Volkan Uzun'un baktığını saat 04.00 sıralarında komşularının Volkan Uzun'un bağırdığını duymaları üzerine kendisine haber verdiklerini söyledi. Volkan Uzun'un evine geldiğinde köpeğini ölü olarak bulduğunu, köpeğin anüs kısmında kan olduğunu belirtti.

Volkan Uzun'un köpeğine tecavüz ederek öldürdüğünü düşündüğünü belirten U.S., Volkan Uzun'dan davacı ve şikâyetçi olduğunu kaydetti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli Volkan Uzun, ise, ifadesinde iddiaları reddetti. Köpeğe tecavüz etmediğini iddia etti. Köpeği kendisinin öldürmediğini, üstüne çamaşır sepeti düşmesi sonucu öldüğünü öne sürdü.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Olayın sosyal medyada bir anda yayıldı. Vatandaşlardan, şüpheli Volkan Uzun'a tepki yağdı. Bazı vatandaşlar ise Volkan Uzun'un tutulduğu polis merkezi önünde toplandı.

Köpeğe tecavüz ettiği öne sürülen şüpheli Volkan Uzun, “sahipli hayvanı öldürme” suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin haftada iki gün en yakın karakola giderek, imza atması kararlaştırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin tutuklanması talebiyle karara itiraz etti.