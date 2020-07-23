'Komşusunun köpeğini tecavüz ederek, öldürdü' iddiası
Başkent'te bir köpeğe tecavüz edildiğine dair iddia sosyal medyada yoğun tepki aldı. Komşusunun köpeğine tecavüz ederek, öldürdüğü öne sürülen şüphelinin bugün ifadesi alınacak.
Çankaya Küçükesat semtinde bulunan bir apartman sakinleri bir köpeğe eziyet edildiğine dair sesler duyduklarını polise ve köpeğin sahibine bildirdi.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, adrese giden köpek sahibi ve polis eve girince köpeğin kanepe üzerinde cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ev sahibi Volkan Uzun'u gözaltına aldı.
'KÖPEĞİMİ ÖLÜ BULDUM, ŞİKÂYETÇİYİM'
Köpeğin sahibi U.S., ifadesinde; Cocker cinsi dişi köpeğine Volkan Uzun'un baktığını saat 04.00 sıralarında komşularının Volkan Uzun'un bağırdığını duymaları üzerine kendisine haber verdiklerini söyledi. Volkan Uzun'un evine geldiğinde köpeğini ölü olarak bulduğunu, köpeğin anüs kısmında kan olduğunu belirtti.
Volkan Uzun'un köpeğine tecavüz ederek öldürdüğünü düşündüğünü belirten U.S., Volkan Uzun'dan davacı ve şikâyetçi olduğunu kaydetti.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Şüpheli Volkan Uzun, ise, ifadesinde iddiaları reddetti. Köpeğe tecavüz etmediğini iddia etti. Köpeği kendisinin öldürmediğini, üstüne çamaşır sepeti düşmesi sonucu öldüğünü öne sürdü.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Olayın sosyal medyada bir anda yayıldı. Vatandaşlardan, şüpheli Volkan Uzun'a tepki yağdı. Bazı vatandaşlar ise Volkan Uzun'un tutulduğu polis merkezi önünde toplandı. Şüpheli bugün Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek ve savcı tarafından ifadesi alınacak.
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