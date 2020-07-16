Komünist Başkan'dan iyi haber geldi

16 Temmuz 2020 Perşembe, 09:33

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra evde karantinaya alınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun testleri negatif çıktı. Maçoğlu, “Testlerim pozitif çıktıktam sonra 5-6 gün evde kaldım. Çocuğum ve eşimde de çıktıktan sonra evde tutulduk. 14 günün ardından iki ayrı test yaptılar. Benim de onların da testi negatif çıktı.“ dedi.

"GiİTMEDİĞİM HER YERİ ÖZLEMEYE BAŞLADIM"

Bu süreçte yaşamın değerini öğrendiğini söyleyen Maçoğlu, “Birlikte çalıştığımız, hizmet ettiğimiz insanları uzun süre görmemek insanı üzüyor. İnsanlar özlettiyor kendini. Ben çok hareketli biriyim. Gitmediğim her yeri özlemeye başladım. Doğayı özledim. Pülümür Vadisi’ni özledim.“ diye konuştu. Maçoğlu koronavirüs sürecinde çok fazla kişi ile temas etmediğini söyleyerek bundan sonra daha dikkatli olacağını söyledi.



Kaynak: Halktv