Komünist Başkan'dan iyi haber geldi
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu koronavirüsü yendi. Maçoğlu bugün görevine başladı.
Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra evde karantinaya alınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun testleri negatif çıktı. Maçoğlu, “Testlerim pozitif çıktıktam sonra 5-6 gün evde kaldım. Çocuğum ve eşimde de çıktıktan sonra evde tutulduk. 14 günün ardından iki ayrı test yaptılar. Benim de onların da testi negatif çıktı.“ dedi.
"GiİTMEDİĞİM HER YERİ ÖZLEMEYE BAŞLADIM"
Bu süreçte yaşamın değerini öğrendiğini söyleyen Maçoğlu, “Birlikte çalıştığımız, hizmet ettiğimiz insanları uzun süre görmemek insanı üzüyor. İnsanlar özlettiyor kendini. Ben çok hareketli biriyim. Gitmediğim her yeri özlemeye başladım. Doğayı özledim. Pülümür Vadisi’ni özledim.“ diye konuştu. Maçoğlu koronavirüs sürecinde çok fazla kişi ile temas etmediğini söyleyerek bundan sonra daha dikkatli olacağını söyledi.
Kaynak: Halktv
Video Haberler
- Görenler hayrete düştü... Su içmeden yaşayabiliyor
- Köylü isyanda: Ben anayım bu toprakları savunacak benim!
- Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsünün korkunç ölümü
- Canlı yayında haberleri sunarken dişi yerinden çıktı
- 2 milyondan fazla kişi etkilendi! 50 kişi öldü
- Antalya’da tramvayda maske gerginliği!
- Çarpıcı iddia: Bu tuzağı 3 odak kurmuştur!
- 15 Temmuz gazisi Erdoğan'a seslendi: Biz size ne yaptık?
- İstanbul'da ortalığın savaş alanına döndüğü an kamerada
- Cemal Can Survivor'da ne kadar kazandı?