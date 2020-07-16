Kömür madenciliği Zonguldak’ın geleceği

16 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Kömür ve termik santrallerin varlığını istihdam sağladığı için olumlu bulan Zonguldaklıların, çevresel zararlarına ise bu nedenle yüksek sesle tepki göstermiyor. Kömürle var olan Zonguldak şehrindeki çevre sorunları, iklim değişiklikleri ve toplumsal problemleri inceleyen derneğin başkan yardımcısı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Alkan Üstün, araştırma sonuçlarını açıkladı.

TMMOB Zonguldak Maden Mühendisleri Odasında araştırma sonuçlarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Üstün, “Zonguldak kömürle birlikte var olmuştur. Madencilik faaliyetiyle birlikte uygulanan sosyal devlet politikaları şehre yüksek bir refah sağlamıştır. Şehir pek çok alanda ülkede ilki temsil etmektedir.

Yıllar içinde artan iş gücü ihtiyacı sebebiyle şehir göç almış ve farklı kültürel kimlikler bir araya gelmiştir. İyi çalışma koşulları madenciliği çekici bir meslek haline getirmekteydi. 1980’lerde işçi sayısı ve şehir nüfusu yüksek oranları görmüştür. Zonguldaklılar geçmiş dönemlere özlem duymakta, Zonguldak’ın yeniden eski günlerine dönmesini istemektedir” dedi.

Zonguldaklıların yarattığı istihdam nedeniyle kömür madenciliği ve termik santrallere olumlu baktığını kaydeden Üstün, “Ancak özellikle termik santrallerin neden olduğu hava kirliliği halk sağlığını olumsuz etkilemektedir. Hava ve deniz kirliliği ekolojik olarak diğer canlıların da yaşam alanlarını tehdit etmektedir.

Bu bağlamda şehrin iktisadi kalkınma talebiyle temiz çevre istenci arasında bir çelişki belirmektedir. Zonguldaklılara göre bu şehri var eden ve hatta ülkenin kalkınmasında önemli rol oynamış olan kömür madenciliği hala önemini korumaktadır. Zonguldaklıların kömürün olmadığı bir gelecek planına hazırlıksız olduğu ifade edilebilmektedir” dedi.