Komutandan AKP'ye 'hayırlı olsun' ziyareti!
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde İlçe Jandarma Komutanı, yeniden göreve seçilen AKP İlçe Başkanına "tebrik" ziyaretinde bulundu. Tepkilerin ardından ziyaretin fotoğrafının paylaşıldığı Twitter hesabı kapatıldı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde İlçe Jandarma Komutanı, AKP İlçe Başkanına "tebrik" ziyaretinde bulundu.
Malkara İlçe Jandarma Komutanı İsmail Erdoğan, 12 Eylül günü yapılan AKP Malkara İlçe Kongresi'nde yeniden İlçe Başkanı olarak göreve getirilen Gökhan Şentürk'ü ziyaret etti. Ziyaretin fotoğrafı AKP Malkara İlçe Başkanlığının Twitter fotoğrafından paylaşıldı.Paylaşımda "Malkara İlçe Jandarma Komutanı İsmail Erdoğan, kongremizde güven tazeleyerek tekrar göreve seçilen ilçe başkanımız Gökhan ŞENTÜRK ve yönetim kurulu üyelerimize hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan'ın bir siyasi partiyi "tebrik" için ziyareti büyük tepki çekti. Sosyal medyada gelen tepki mesajlarının ardından paylaşımın yapıldığı hesap kapatıldı.
İşte o paylaşım:
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