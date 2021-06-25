Konak'ta esnafa destek devam edecek
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Pandemi süreciyle birlikte esnafımıza destek olmak için bir an bile tereddüt etmedik ve ilk günden itibaren yanlarındaydık, hala da yanlarındayız" dedi.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gıda Çarşısı esnafının istediği yol yenileme talebini yerine getirdi. Batur’un talimatı ile Gıda Çarşısı’na bir günde 500 ton asfalt serildi. Başkan Batur, “Her zaman esnafımızın yanında yer aldığımız dile getiriyoruz. Pandemi süreciyle birlikte esnafımıza destek olmak için bir an bile tereddüt etmedik ve ilk günden itibaren yanlarındaydık, hala da yanlarındayız. Pandemi ile birlikte esnafın önemini, esnafın çarkları dönerse ekonominin de çarklarının döneceğini herkes anlamış oldu. Gıda Çarşısı’ndaki esnaf kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde bizden bazı talepleri oldu. Teknik çalışmaları aynı gün yapabilecek olsak da esnafımızın işleri aksamasın, işyerine gelen müşteri engellenmesin diye çalışmalarımızı hafta sonları yapmaya özen gösteriyoruz. Hafta sonları çarşı esnafımız evlerindeyken bizim ekiplerimiz çarşıda onlar için çalışıyor olacak” diye konuştu.
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