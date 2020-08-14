Konak'ta sokakta yaşayan canlılar için 'Mamamatik'

14 Ağustos 2020 Cuma, 08:54

Konak Belediyesi, 'MamaMatik' ile sokak canlılarının mama ve su ihtiyacını karşılayacak. Çocuklarıa hayvan sevgisi kazandırmak ve bilinçlendirmek amacıyla hazılanan uygulamayla can dostların karnı doyacak. İlk etapta üç noktada pilot uygulama olarak başlayacak MamaMatik, gelecek talep doğrultusunda yaygınlaştırılacak.

TAZE MAMA, TEMİZ SU

Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin mama ve su ihtiyacını karşılayacak olan MamMatiklerin çalışma sistemi ise oldukça kolay. Cihazın altında bulunan iki ayrı bölmenin birinde mama, diğerinden ise su bulunuyor. Bir liralık madeni paranın hazneye yerleştirilmesi ile çalışan MamaMatik, her seferinde mama ve su verirken, “Teşekkür Kartı” bölmesinden de sevimli teşekkür kartları çıkıyor. Bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılan MamaMatiklerde her zaman taze mama ve temiz su bulunuyor.