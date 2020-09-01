KONDA, İstanbul Sözleşmesi anketini açıkladı: "Çıkmalıyız" diyenler yüzde 7'de kaldı

01 Eylül 2020 Salı, 20:51

KONDA araştırma şirketi Ağustos 20 Barometresi’nin sonuçlarını açıklandı. Sözleşmenin ana temalarından biri İstanbul Sözleşmesi oldu. Araştırmada kadına şiddet ile ilgili toplumsal değişim olup olmadığı da ölçüldü.İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılıp çıkılmaması gerektiği konusunda sorulan soruya toplumun yarısından fazlası bu konuda bir fikri olmadığını belirtti.Yüzde 7'si çıkılmalı derken yüzde 36'sı ise sözleşmede kalınması gerektiğini söyledi.2015 Hayat Tarzları araştırmasında sorulan "Erkek sever de döver de" diyenlerin oranı da yüzde 20'den yüzde 6’ya düştü.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇIKMALIYIZ' DİYENLER

Toplumun yarısından fazlası bu konuda da bir fikri olmadığını belirterek çıkma veya kalma konusunda hiçbir yorum yapmadı. Yüzde 7 çıkılmalı derken yüzde 36 ise sözleşmede kalınması gerektiğini söyledi. “Bir fikrim yok” diyenlerin oranı ise 58.

Toplumun yüzde 35’i İstanbul sözleşmesinin içeriğini kısmen de olsa biliyor. Yüzde 62 net bir şekilde bilmediğini söylüyor. İstanbul sözleşmesine karşı tavrı sorulduğunda da sözleşmeyi bilenlerin büyük çoğunluğu "sözleşmede kalınmalı" dedi. Sözleşmenin ne olduğunu bilenlerin yüzde 16’sı “sözleşmeden çıkılmalı”, yüzde 84 ise “kalınmalı” dedi.

SİYASİ GÖRÜŞ ETKİLİYOR

"İstanbul Sözleşmesi’nin tartışılmaya başlanması doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atıfta bulunarak, iktidara yakınlığıyla bilinen yayın organlarından başlatıldığı için kişilerin siyasi görüşlerinin de bu tabloyu oldukça etkilemesi beklenen bir sonuç" denilen raporda, "Hem kadın hem de erkeklerde, iktidar kanadına yakın siyasi görüşte olanlar sözleşmeden çıkılması gerektiği görüşüne ülke ortalamasından daha yakınlar. Özellikle CHP, ardından İYİ Parti ve HDP seçmenleri ise sözleşmede kalınması gerekliliğine inanıyorlar" denildi.

TOPLUMSAL YARGILAR AZALIYOR

"En son 2015'te Hayat Tarzları üzerine yapılan araştırmada “Erkek sever de döver de” ifadesiyle ele alınan kadına yönelik erkek şiddet konusunda toplumunun arada geçen zamanda önemli bir gelişme kaydetti" denilen raporda, "Beş yıl önce bu ifadeyi ‘kesinlikle yanlış’ bulanlar yüzde 37 iken, yüzde 63’e çıkmış durumda. İfadeyi ‘doğru’ veya ‘kesinlikle doğru’ bulanların oranı ise bu ay itibariyle yüzde 6" ifadelerine yer verildi.

Benzer bir şekilde dolaylı da olsa bu konuyla ilişkili olarak bir dikkat çekici değişim namus ve kanun çelişkisi üzerineydi. 2010 yılında toplumun yüzde 45’i konu namus meselesi olunca kanun dışına çıkılabileceğini söylüyordu. Bu ay bu oran yüzde 21’e düşmüş durumda.

“KADINLARIN KIYAFETLERİNE DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR” DİYENLER

Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Kadına yönelik şiddetle ilgili 5-10 senelik çerçevede gördüğümüz olumlu gelişmelerden biri de kadınların kıyafetinin şiddet sebebi olarak değerlendirilmesiyle ilgili. 2015’te sorduğumuzda yüzde 80 kadınların tacize uğramamak için bulundukları ortamlarda giyimlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyordu. Tıpatıp aynı ölçekle ölçmememize rağmen bu oranın 5 sene sonrasında üçte bire kadar düştüğünü belirtebiliriz."