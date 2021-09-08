Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki menenjit salgınında 129 kişi yaşamını yitirdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) kuzeydoğu bölgesinde patlak veren menenjit salgınında hazirandan bu yana 129 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü KDC Temsilcisi Doktor Amedee Prosper Djiguimde, basına yaptığı açıklamada, 267 kişide menenjit tespit edildiğini belirtti.
Djiguimde, menenjit salgınında hazirandan bu yana 129 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Menenjit tespit edilenlerin bir kısmının evlerinde bir kısmının da sağlık merkezlerinde tedavi altına alındığı bilgisini paylaşan Djiguimde, bölgede yeni vakaların tespiti ve hastaların tedavisi için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.
Ülkede 2009'da patlak veren menenjit salgınında 214 kişi hasta olmuş ve 15 kişi de yaşamını yitirmişti.
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