Kongre baskınındaki boynuzlu adam cezaevinden konuştu: 'Pişmanlık duyuyorum'

ABD Kongresi’ni basan 'boynuzlu adam' ABD merkezli CBS kanalına konuk olarak, "Binaya girmekten vücudunun her hücresiyle pişmanlık duyduğunu" söyledi.

cumhuriyet.com.tr
06 Mart 2021 Cumartesi, 16:05
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Kongre baskınında boynuzlu ve kürklü kostümüyle akıllarda yer eden Jake Angeli, tutulduğu cezaevinden CBS'in 60 Minutes programına konuk oldu.

Amerikan komplo teorisyeni, 'QAnon şamanı' Angeli, Capitol binasına zarar veren ve hırsızlık yapmaya çalışan insanları durdurmaya çalıştığını ifade ederek, içeride dua da ettiğini çünkü "o salona Tanrı'yı geri getirmek istediğini" söyledi.

"Binaya girmekten vücudunun her hücresiyle pişmanlık duyduğunu" söyleyen Angeli, "eski Başkan Donald Trump'a sadakatinden pişmanlık duymadığını" dile getirdi.


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